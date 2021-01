[포토]안종숙 서초구의회 의장 등 재난안전대책본부 방문 격려

서초구의회 의장단(김안숙 의장, 최종배 부의장, 장옥준 운영위원장, 이현숙 행정복지위원장, 오세설 재정건설위원장) 13일 서초구 재난안전대책본부 방문 폭설 대비 비상근무 중인 관계 공무원들 노고 격려

[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)는 지난 13일 서초구 재난안전대책본부를 방문, 폭설 대비 비상근무 중인 관계 공무원들 노고를 격려했다.

이날 서초구의회 의장단(김안숙 의장, 최종배 부의장, 장옥준 운영위원장, 이현숙 행정복지위원장, 오세설 재정건설위원장)은 지난 6일 서초구에 내린 기습적인 폭설로 제설작업에 힘쓰고 있는 공무원에게 진심어린 감사를 표하고 간식과 음료 등을 제공했다.

김안숙 의장은 “폭설 시 주요 취약지역 및 이면도로의 신속한 제설을 통해 구민의 불편함이 최소화 될 수 있도록 만반의 준비를 당부 드린다. 이와 더불어 내 집·점포 앞 눈 치우기가 널리 홍보돼 구민들께서도 적극 동참하실 수 있게 되길 바란다”고 말했다.

