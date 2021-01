[인사]SGI서울보증

◆SGI서울보증

<부서장 승진>

▶심사부 수석 한진환 ▶디지털지원부 박인규 ▶중부본부 수석 최두현 ▶호남신용지원단 박종선 ▶안산지점 반미애 ▶비서실 전윤건 ▶상품개발부 수석 서재일 ▶상품개발부 수석 김치룡 ▶국제부 권순용 ▶심사부 수석 최응서 ▶정보시스템부 수석 추범석

<부서장 전보>

▶성남지점 강광신 ▶구로디지털지점 배세남 ▶강남지점 양경주 ▶강남신용지원단 최규송 ▶세종지점 홍성우 ▶대구지점 김기성 ▶영등포지점 민광래 ▶심사부 곽재헌 ▶세종로지점 최병철 ▶영남보상지원단 이용인 ▶종로지점 김석근 ▶서면지점 정흥찬 ▶신용평가부 이성용 ▶기획부 박정율 ▶총무부 김진우 ▶신논현지점 이정석 ▶마케팅지원부 신종기 ▶원주지점 송수현 ▶선릉지점 류창우 ▶안양지점 장갑정 ▶의정부지점 류기형 ▶신용보험지원단 강돈영 ▶경원보상지원단 손창기 ▶전주지점 김형선 ▶충청신용지원단 김종필 ▶광주지점 조상용 ▶일산지점 신현묵 ▶화성지점 신명철 ▶정보시스템부 이진석 ▶여수지점 박희두 ▶동래지점 박현숙 ▶IT지원부 박정훈 ▶특별채권부 강만성 ▶김해지점 김강희 ▶대전지점 정희철 ▶구미지점 임천우 ▶상품개발부 손명룡 ▶매출채권부 유용수 ▶목포지점 김현창 ▶자산운용실 김영일 ▶구상지원부 이진원 ▶음성지점 임진호

