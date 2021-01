[아시아경제 원다라 기자] 나노캠텍 나노캠텍 091970 | 코스닥 증권정보 현재가 2,260 전일대비 130 등락률 +6.10% 거래량 3,956,591 전일가 2,130 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 【증권가이슈】 끝없는 상승세 테슬라! '수혜주'가 뜬다! 【전문가추천】 소재 국산화+삼전 어닝서프라이즈, 관련 수혜주는? 【전문가추천】 수소 시대 개막=연일 급등...지금사도 괜찮을까? close 은 한국거래소의 현저한 시황변동 사유 조회공시요구에 "당사의 최대주주등이 보유한 주식에 대한 최대주주 변경을 수반하는 매각 제안을 받고 검토하고 있으나, 현재까지 결정된 사항은 없다"고 15일 답변했다.

회사측은 "상기미확정 사항에 대한 구체적 내용이 확정 되는 경우 또는 1개월 이내 재공시 하겠다"면서 "2021년 3월중 개최 예정인 정기주주총회 관련공시 및 신고사항 등은 일정에 따라 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr