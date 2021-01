[아시아경제 원다라 기자] CJ제일제당이 15일 글로벌 석유화학기업 다우가 주최하는 ‘2020 패키징 이노베이션 어워드’ 금상을 받았다.

올해 32회째를 맞는 패키징 이노베이션 어워드에는 전 세계에서 모두 175점이 출품돼 최고상인 다이아몬드상 1개 기업을 비롯해 총 18개 기업이 수상했다. CJ제일제당은 비비고 김치의 발표가스를 제어하는 포장 기술로 기존 포장 대비 플라스틱 사용량을 15% 감축한 점을 높게 평가받았다.

다이아몬드상은 재활용 플라스틱 화장품 포장용기 생산 시스템을 구현하기 위해 캐나다 사회적 기업인 플라스틱 뱅크와 협업한 헨켈 AG와 Co KGaA에게 돌아갔다.

