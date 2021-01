한미반도체, 지난해 사상최대 실적

[아시아경제 박형수 기자] 반도체 장비 개발업체 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 950 등락률 +5.37% 거래량 7,590,428 전일가 17,700 2021.01.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 주가 1만 8800원 (6.21%)… 게시판 '북적'글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다한미반도체, 4분기 영업익 142억원…전년比 92%↑ close 가 지난해 별도 기준으로 매출액 2557억원, 영업이익 664억원을 달성했다고 15일 밝혔다. 1980년 설립한 이후 창사 최대 실적을 기록했다. 전년 대비 매출액은 114.6% 증가했고 영업이익은 361.1% 늘었다.

한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 950 등락률 +5.37% 거래량 7,590,428 전일가 17,700 2021.01.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 주가 1만 8800원 (6.21%)… 게시판 '북적'글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다한미반도체, 4분기 영업익 142억원…전년比 92%↑ close 대표 곽동신 부회장은 "지난해 5G, 자율주행차, 스마트폰, 데이터센터, 비트코인 등에 쓰이는 반도체 칩 수요가 늘어나면서 세계 판매 1위 제품인 비전 플레이스먼트와 EMI 실드 장비 판매가 늘었다"고 설명했다.

이어 " 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 950 등락률 +5.37% 거래량 7,590,428 전일가 17,700 2021.01.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 주가 1만 8800원 (6.21%)… 게시판 '북적'글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다한미반도체, 4분기 영업익 142억원…전년比 92%↑ close 는 세계 최대 반도체 파운드리 기업인 TSMC의 대표 수혜 기업"이라며 "해외 OSAT 업체인 ASE, Amkor, SPIL, JCET 그룹, PTI, TSHT, TFME 등이 TSMC의 주요 협력업체"라고 덧붙였다.

아울러 " 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 18,650 전일대비 950 등락률 +5.37% 거래량 7,590,428 전일가 17,700 2021.01.15 14:15 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 주가 1만 8800원 (6.21%)… 게시판 '북적'글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다한미반도체, 4분기 영업익 142억원…전년比 92%↑ close 는 해외 OSAT 업체에 수출해 매출의 77% 이상을 달성했다"며 "올해 반도체 슈퍼 사이클 전망과 함께 지속적인 성장을 기대한다"고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr