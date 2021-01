광양시, 축산 및 양봉 분야 보조사업 신청 접수

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 축산농가와 양봉 농가의 안정적인 소득보장을 위해 올해 추진되는 축산 및 양봉 보조사업 신청을 받는다고 15일 밝혔다.

올해 지원되는 축산 보조사업은 축산 생산기반 확충 및 친환경 축산육성 등 13개 분야이며, 보조금 3억 원을 지원한다.

양봉 보조사업은 양봉산업 육성, 양봉 농가 벌먹이 지원사업 등 5개 분야로, 사업비 1억 원을 지원한다.

축산 생산기반 확충 보조사업은 한우 거세 장려금, 한우 육질 개선제, 한우 자동목걸림 장치, 가축분뇨 수분조절제, 축산 환경개선제 등을 지원하는 사업이다.

친환경 축산육성 보조사업은 친환경 천적이용 해충구제, 친환경 해충퇴치 장비, 친환경 한우농가 조사비 등을 지역 내 친환경 축산농가 확대를 위해 지원한다.

양봉 보조사업은 양봉산업 육성, 양봉 농가 벌먹이 지원, 양봉 포장재 상자 지원 등 5개 사업을 지원하여 양봉산업의 경쟁력 향상과 생산량 증대, 농가 소득 증가 등을 목표로 한다.

시는 농가가 제출한 사업계획서를 검토한 후, 광양시 농업?농촌 및 식품산업 정책심의회를 통해 사업자를 확정한 후 사업을 추진할 예정이다.

축산 및 양봉 보조사업을 희망하는 농가는 오는 29일까지 해당 읍면동에 사업을 신청하면 된다.

