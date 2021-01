◆부서장급

<승진>

▲ 전대금융부장 유광훈 ▲ 아프리카부장 이현정 ▲ 북한·동북아연구센터장 김정만 ▲ 홍보실장 장윤수 ▲ 창원지점장 조정화 ▲ 구미출장소장 정창환

<신규 보임>

▲ 남북교류협력부장 박희갑 ▲ 해양프로젝트금융부장 김환우 ▲ 디지털전환추진반장 김주홍 ▲ 바이오서비스금융부장 구자영 ▲ 여수출장소장 최정훈

<전보>

▲ 기업구조조정단장 모창희 ▲ 심사평가단장 옥영철 ▲ 해외경제연구소장 이상헌 ▲ 자금시장단장 이동훈(전 홍보실장) ▲ 디지털금융단장 박익환 ▲ 경영혁신추진반장 김진섭 ▲ 인사부장 이원균 ▲ 인재개발원장 이종복 ▲ 혁신금융총괄부장 김호준 ▲ 정보통신금융부장 황정욱 ▲ 모빌리티금융부장 이동훈(前인사부소속) ▲ 해외사업총괄부장 정순영 ▲ 인프라금융부장 양구정 ▲ 플랜트금융부장 권원협 ▲ 자원금융부장 조현석 ▲ 중소중견금융총괄부장 정현수 ▲ 강남수출중소기업지원센터장 손영수 ▲ 무역금융부장 이재홍 ▲ 동아시아부장 홍순영 ▲ 서아시아부장 손승호 ▲ 남북경협부장 주상진 ▲ 리스크관리부장 이태균 ▲ 여신감리부장 이춘재 ▲ 윤리준법부장 박진오 ▲ 안전운영부장 차 실 ▲ 경협평가부장 장성호 ▲ 대구지점장 박유환 ▲ 대전지점장 이운창 ▲ 상해사무소장 우정현 ▲ 마닐라사무소장 문재정 ▲ 다카사무소장 전시덕 ▲ 호치민현지법인장 이원형 ▲ 심사평가단(수석부장) 김수현 ▲ 인사부소속 부장(연수) 이익수 ▲ 인사부소속 부장(연수) 정민주