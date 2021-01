[아시아경제 이민지 기자] 동양 동양 001520 | 코스피 증권정보 현재가 1,260 전일대비 55 등락률 +4.56% 거래량 3,938,838 전일가 1,205 2021.01.15 13:59 장중(20분지연) 관련기사 동양, 372억 규모 인천북항 스마트로지스틱스센터 공사 수주동양, 183억 규모 변전소 공사 수주“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사를 수주했다고 15일 밝혔디. 계약금액은 467억원으로 지난 2019년 매출액 기준 8.67%에 달한다.

계약기간 종료일은 2024년 12월 24일이다.

