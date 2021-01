[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 수소전기차 민간 보급 지원 사업을 추진한다.

광주시는 "보급할 수소 전기 자동차 대수는 75대이며 1대당 3250만 원을 지원, 총 24억 3750만원의 예산을 투입한다."며 15일 이같이 밝혔다.

신청 자격은 공고일 이전 광주시에 주소를 두거나 공고일 이후 주소를 이전해 3개월이 경과한 시민 또는 광주시 소재 기업, 법인, 사업자, 단체 등이다.

구매 공모를 통해 차량을 구매하려는 시민은 제조·판매 대리점을 통해 작성한 신청서와 구매 계약서를 오는 20일부터 접수하면 된다. 보급 대상 차종은 현대자동차 넥쏘 수소 전기 자동차가 있다.

제조·판매 대리점은 신청서, 주민등록등본 또는 사업자등록증을 저공해 차 구매지원시스템(www.ev.or.kr/ps)에서 광주시 담당자에게 접수해야 한다.

