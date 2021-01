[갤럭시S21 언팩]갤S20보다 25만원 저렴…사양은 소폭 하향

갤럭시S21 VS 갤럭시S20 사양 본격 비교

[아시아경제 한진주 기자] 15일 공개된 갤럭시S21과 갤럭시S20 사양을 비교해봤다. 가격은 갤럭시S21이 압도적으로 저렴해졌지만 램·디스플레이 사양은 전작보다 다소 낮아졌다.

갤럭시S21 시리즈는 6.2인치, 6.7인치, 6.8인치로 울트라 모델의 화면 크기만 전작보다 0.1인치 줄었다. 갤럭시S21의 화면 해상도는 FHD+(2400*1080)으로 갤럭시S20의 쿼드HD+(3200*1440)보다 낮다. 갤럭시S21+도 동일하다. 갤럭시S21 울트라의 해상도는 3200*1440로 전작과 같다. 갤럭시S21과 S21+는 평평한 디스플레이다.

120Hz 주사율(1초당 나타나는 프레임 수)은 갤럭시S21과 갤럭시S20 모두 동일하다. 다만 차이점은 갤럭시S21 시리즈에서는 콘텐츠에 따라 주사율이 자동으로 조정된다는 점이다. 갤럭시S21·S21+는 48~120Hz까지, 갤럭시S21 울트라 모델은 10~120Hz로 조정돼 배터리 효율이 높아졌다.

갤럭시S21은 전작보다 최대 25만원 저렴해졌다. 모델별 가격은 ▲갤럭시S21 99만9900원 ▲갤럭시S21+ 119만9000원 ▲갤럭시S21 울트라(256GB) 145만2000원 ▲갤럭시S21 울트라(512GB) 159만9400원이다. 전작인 갤럭시S20 시리즈의 출고가는 124만8500원,135만3000원, 159만5000원이었다. 갤럭시S20 울트라 512GB 모델은 179만3000원에 출시됐다. 갤럭시S21은 24만원, 갤럭시S21+는 10만원, 울트라 모델은 14만~20만원씩 저렴해졌다.

무게는 세 모델 모두 전작보다 조금 더 무거워졌다. 갤럭시S21(71.2x151.7x 7.9mm, 169g)이 갤럭시S20(69.1 x 151.7 x 7.9mm, 163g)보다 가로 길이가 길고 조금 더 무겁다. 갤럭시S21+(75.6x161.5x7.8mm, 200g)는 갤럭시S20+(73.7 x 161.9 x 7.8mm, 186g)보다 14g 더 무겁다. 갤럭시S21 울트라(75.6x165.1x8.9mm, 227g)는 갤럭시S20 울트라(76.0 x 166.9 x 8.8mm, 220g)보다 작고 얇지만 더 무겁다.

램 사양은 전작보다 낮아졌고 내장 메모리는 같거나 늘었다. 가격을 낮추면서 하드웨어 사양이 조정됐다. 갤럭시S20 시리즈는 모두 12GB 램을 탑재했지만 갤럭시S21과 갤럭시S21+에는 8GB 램이 탑재됐다. 대신 갤럭시S21의 내장 메모리가 256GB 전작(128GB)보다 두 배 커졌다. 갤럭시 시리즈의 장점이었던 마이크로SD 카드 슬롯이 사라지면서 용량을 늘린 것으로 보인다. 울트라 모델은 램이 12GB 모델인 경우 256GB 메모리를, 16GB 램을 탑재한 모델에서는 512GB를 지원한다.

카메라 화소는 울트라 모델을 제외하면 차이가 없다. 갤럭시S21과 S21+는 6400만 망원(3배줌, F2.0), 1200만 광각(F1.8), 1200만 초광각(F2.2) 렌즈를 탑재했다. 울트라 모델은 1억800만 광각(F1.8), 1200만 듀얼픽셀 초광각(F2.2), 1000만 듀얼픽셀 망원(3배줌, F2.4), 1000만 듀얼픽셀 망원(10배줌, F4.9), 레이저AF를 탑재했다. 갤럭시S20 울트라의 망원 카메라는 4800만 화소였고 뎁스비전이 포함됐지만 이번 모델은 1000만 화소로 바뀌었고 레이저AF가 포함됐다.

줌 기능도 전작과 비슷하지만 추가된 기능이 있다. 갤럭시S21과 S21+는 3배 광학줌, 30배 디지털 줌을 지원한다. 울트라 모델은 10배 광학줌, 100배 디지털 줌까지 지원한다. 갤럭시S21 시리즈에서는 20배 확대했을 때 자동으로 흔들림을 잡아주는 '줌 락' 기능이 추가됐다.

배터리 용량은 ▲갤럭시S21 4000mAh ▲S21+ 4800mAh ▲S21 울트라 5000mAh다. 갤럭시S21+만 용량이 전작보다 300mAh 늘었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr