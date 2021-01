손오공 손오공 066910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,710 전일대비 10 등락률 +0.59% 거래량 161,797 전일가 1,700 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 손오공, 엔젤산업 테마 상승세에 8.21% ↑손오공, 커뮤니티 활발... 주가 5.54%.가정의 달 수혜주...게임주만 웃네 close 은 미국 완구업체 마텔과의 국내 독점 유통계약을 연장했다고 14일 공시했다. 이에 따라 2024년 12월31일까지 계약의 효력이 이어진다. 손오공은 피셔프라이스, 바비, 핫휠, 쥬라기월드 등 세계적인 명품 브랜드 유통으로 국내시장 점유율 확대가 기대된다고 밝혔다.

