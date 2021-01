청암대학교, 코믹스브이(주)와 업무협약 체결…산학협력 기대

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 전문대학 혁신지원 사업의 일환으로 전날 청암관 1층 대회의실에서 서형원 총장과 미디어 콘텐츠 기술 기업 코믹스브이(주) 양병석 대표이사 및 관계자 10여 명이 참석한 가운데 산학협력 활성화를 위한 업무협약 및 취업협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 △산업체에서 요구하는 인재 양성 △산업현장체험 및 현장실무교육에 대한 협력 △주문식 교육과정 개발 △비정규과정 프로그램 상호 참여 및 강의 교류 △산학협력을 통한 공동 프로젝트 수행 등을 협력해 나가기로 했다.

서형원 총장은 이날 협약식에서“ 올해부터 시작하는 웹툰콘텐츠과가 신설과임에도 불구하고 학생 모집 정원을 100% 달성해 좋은 출발을 하고 있는 가운데, 코믹스브이(주)와도 산학협력 협약 및 취업협약을 맺으면서 올해에도 좋은 성과로 출발하게 됐다.”면서 “앞으로 코믹스브이(주)와 양 기관이 지역사회에도 도움이 될 수 있도록 함께 성장해가자”고 전했다.

코믹스브이(주) 양병석 대표이사는“순천에 내려온지 얼마 안되는 기간동안 순천에서 직원 채용을 하면서 콘텐츠를 펼치기 좋은, 가능성이 많은 도시라는 생각을 했다.”고 소감을 밝혔다.

이어 “청암대와 함께 정부 R&D사업 등을 공동 추진하고 VR웹툰 교육 분야에 긴밀하게 협력하면서 청암대 학생들과 함께 글로벌로 나갈 수 있는 발판이 되기를 기대한다. ”고 말했다.

정찬주 산학협력처(단)장은 “코믹스브이(주)와의 취업협약을 통해 청암대학교 웹툰콘텐츠과 및 컴퓨터정보과가 각 2명의 취업약정을 체결했다. VR웹툰 및 웹툰 교육 커리큘럼 공동개발과 산학협력 R&D 사업 진행등을 함께 추진해 나가며 양 기관이 상생 협력하는 길을 모색하겠다.”고 밝혔다.

한편, 장웅 웹툰콘텐츠과 학과장은 “청강문화산업대학, 세종대학교와 진행하고 있는 VR교육 부분을 청암대 웹툰콘텐츠과에서도 같은 형태로 도움을 받고 교육을 진행해갈 예정”이라며 “코믹스브이(주)가 웹툰 플랫폼 또한 갖추고 있기 때문에 학생들의 작가 데뷔 및 취업과 관련해 적극적으로 회사와 긴밀한 협력을 통해 학생들이 도움을 주고 받으며 여러 가지 활동을 함께 해 나갈 수 있도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

청암대학교는 지난해 8월에도 순천시와 지역 만화문화산업 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

이를 계기로 올해도 청암대학교 웹툰콘텐츠과와 순천시 글로벌웹툰센터가 협력해 지역 만화산업의 글로벌 미래상과 인재 육성에 대한 비전을 공유하고 지역만화산업 생태계 기반 고도화를 위한 협력사업을 추진해 나가기로 했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr