함양군, 중소기업·소상공인 채용장려금 지원 사업 추진

29일까지 모집 신규 채용 시 1인당 70만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 일자리 창출 특수시책으로 ‘2021년 함양군 중소기업과 소상공인 채용장려금 지원 사업’을 추진하고 참여 업체를 29일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

채용장려금 지원 사업은 군에 사업장을 둔 종사자 2인 이상 고용보험에 가입한 중소기업과 소상공인이 군민을 신규 채용하면 1명당 월 70만원을 지원하는 사업이다.

이 사업에 선정된 기업은 신규 채용자 2명까지 최대 10개월 지원받을 수 있다.

군은 채용장려금 지원 사업 추진을 위해 2억1000만원의 예산을 편성했다.

경영난을 겪는 중소기업과 소상공인 지원을 통해 최대 30명의 고용 창출 효과를 기대하고 있다.

군 관계자는 “이 사업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹으로 인한 장기화한 경기 침체 속에 업체의 고용 위축을 해소하고 구직 군민의 일자리 창출을 도모하기 위한 사업으로 관내 많은 중소기업과 소상공인의 참여를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr