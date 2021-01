이형석 의원 “새마을금고 신용사업 금융당국이 감독해야”

‘새마을금고법’·‘신용협동조합법’ 일부개정법률안 대표발의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주북구을)은 ‘새마을금고법’과 ‘신용협동조합법’ 일부개정법률안을 대표발의했다고 14일 밝혔다.

새마을금고의 예금·대출 등 신용사업 부문에 대해 금융당국이 직접 감독할 수 있도록 하는 내용을 담았다.

새마을금고는 예금·대출·송금 업무 등 신용사업과 조합원 대상의 공제·복지 사업 등을 수행하는 상호금융기관으로 행정안전부장관의 관리·감독을 받고 있다.

지난해 새마을금고 자산은 200조 원이 넘는데 이는 금융위원회의 감독 대상인 농협과 수협의 2019년 총자산 342조·45조 원에 뒤지지 않는 규모다.

그럼에도 현행법은 새마을금고에 대한 금융당국의 직접적인 감독 규정 없이 행정안전부와 금융위원회의 협의 규정만을 두고 있어자산 규모에 걸맞은 경영건전성 관리와 감독이 필요하다는 지적이 계속됐다.

게다가 새마을금고와 유사한 성격의 농협·수협·신협은 자사의 신용사업 부문에 대하여 금융위원회와 금융감독원의 직접적인 관리·감독을 받는데 반해 새마을금고에 대한 관리가 느슨한 것 아니냐는 우려도 존재했다.

이형석 의원은 “새마을금고는 200조 원이라는 대규모 자산을 운용하는 금융기관임에도 불구하고 금융당국의 직접적인 관리·감독의 대상에서 벗어나 있다”며 “금융당국의 감독기준을 적용해 경영건전성을 강화하고 서민들의 소중한 자산이 안정적으로 운용될 수 있도록 해야한다”고 말했다.

