스마일게이트, 모바일게임 '에픽세븐' 보드게임으로 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 스마일게이트는 자사 대표 게임 중 하나인 '에픽세븐'의 세계관을 활용한 보드게임을 출시한다고 14일 밝혔다.

스마일게이트는 전날 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼 '킥스타터'를 통해 보드게임 '에픽세븐: 어라이즈'를 정식으로 선보이고 펀딩을 시작했다. 당초 5만1587달러를 목표로 했던 펀딩은 시작 1시간만에 목표 금액을 초과 달성하는 등 성황리에 진행 중이다.

해당 게임의 최초 출시 언어는 영어다. 추후 한국어·독일어·프랑스어·스페인어 등도 추가로 검토된다. 국내 이용자들 위한 한글판 룰북 제작도 크라우드 펀딩 이후 순차적으로 추진될 예정이다.

에픽세븐: 어라이즈는 최대 4명까지 함께 즐길 수 있다. 게임에서 제시되는 각종 미션을 수행하면서 협력 또는 경쟁해 가장 높은 점수를 획득하면 승리하는 방식의 보드게임이다.

스마일게이트는 "글로벌 히트 IP로 자리매김한 에픽세븐을 더욱 다양한 사람들이 색다른 방법으로 즐길 수 있게 됐다"며 "에픽세븐 원작을 플레이해보지 못한 사람들에게 에픽세븐의 인지도를 높일 수 있는 새로운 채널이 될 것"으로 기대했다. 에픽세븐 IP가 가진 확장 가능성도 증명하는 사례가 될 것이란 관측이다.

어라이즈에는 에픽세븐 팬들의 수집욕을 자극하는 다양한 구성품도 포함됐다. ‘라스’, ‘메르세데스’, ‘집행관 빌트레드’, 데스티나’, ‘크라우’ 등 에픽세븐의 다양한 영웅들과 각종 몬스터가 정교한 미니어쳐로 제작돼 제공된다. 미니어쳐는 실제 게임 플레이 시에도 사용되며 이용자들이 직접 색을 입혀볼 수 있도록 도색 되지 않은 상태로 제공되는 것이 특징이다.

