대전시, 정부지원 사각지대 코로나19 취약계층 ‘핀셋지원’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 정부지원 사각지대에 놓인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 취약계층과 소상공인·중소기업을 핀셋지원한다.

14일 시는 코로나19 장기화와 3차 대유행으로 경영난을 겪는 소상공인과 중소기업을 지원하기 위해 3개 분야 11개 과제를 설정하고 과제 해결에 총 582.3억원을 집중 투자한다고 밝혔다.

지원은 정부의 코로나19 3차 지원대책에서 상대적으로 소외된 분야에 집중된다. 지원항목에는 ▲운수종사자 생활안정자금 지원 ▲지역예술인 및 민간공연장 피해 지원 ▲긴급 유동성 공급 및 상환유예 ▲온통대전 온통세일 확대 ▲공유재산 사용·대부료 등 제세·공과금 감면 등이 포함된다.

우선 시는 정부지원 사각지대 해소를 위해 운수종사자와 지역 예술인을 대상으로 핀셋지원을 추진한다.

일례로 정부는 3차 재난지원으로 개인택시 종사자에게 100만원, 법인택시 종사자에게 50만원을 차등 지급키로 했다. 이와 관련해 시는 운수종사자간 형평성을 고려해 법인택시 운수종사자에게 50만원, 전세버스 운수종사자에게 100만원의 생활안정자금을 내달 중으로 별도 지급할 계획이다.

또 코로나19 장기화로 활동에 어려움을 겪는 지역예술인 2341명에 대해선 기초창착활동비 명목으로 1인당 100만원을 지급하고 집합금지로 피해 입은 민간 공연장에도 100만원을 내달 지원한다.

시는 지역화폐 온통대전을 통한 소상공인 중심의 지역경제 활성화도 도모한다. 가령 시는 지난해 처음 실시(1회)한 온통세일 행사를 올해 상반기와 하반기 각 1회씩 진행한다. 여기에 연간 온통대전 발행목표액 1조3000억원 중 8000억원(62%)을 상반기 중 조기발행 하고 캐시백 규모를 현 10%에서 15%로 상향조정한다. 온통대전으로 지역 내 소비를 촉진, 골목상권을 활성화하겠다는 시의 전략이다.

소상공인과 중소기업의 자금융통에 숨통을 틔우기 위한 지원도 이뤄진다. 소상공인과 중소기업에 1분기 중으로 2000억원 규모의 긴급 유동성 자금을 공급하고 대출만기가 가까워진 4376개 업체의 대출상환을 유예하는 방식이다.

이외에도 시는 공유재산을 임차한 소상공인 1516명에게 올해 상반기 사용·대부료 50%를 감면함으로써 이들 소상공인이 30억원 가량의 고정비용 부담을 덜 수 있게 할 계획이다.

또 착한임대인 재산세 감면지원 사업을 추진해 소상공인이 내야 할 임대료를 인하한 부동산 소유자에게 올해 7월·9월 재산세 감면 혜택이 돌아갈 수 있도록 5개 구청과 협의하겠다고 설명했다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “코로나19 장기화로 지역 소상공인, 전통시장 등 지역경제가 침체의 늪에서 헤어나지 못하는 상황”이라며 “시는 소상공인과 중소기업 등 코로나19 취약계층을 위해 체감 가능한 지원정책을 발굴·추진해 이들이 하루 빨리 일상으로 복귀하는 것을 도울 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr