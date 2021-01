버팀목자금, 사흘간 소상공인 236만명에 3조3000억 원 지급

13일 사업자번호 구분 없이 26만명 신청, 3298억원 지급

14일 오후부터 미신청자 40만명에 카카오 알림톡으로 재안내

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 지난 11~13일까지 버팀목자금을 신청한 236만 명에게 3조 2909억 원을 지급했다고 14일 밝혔다.

1차 신속지급 대상자 276만 명 중 첫 사흘간 누적 신청률은 85%로 새희망자금 당시 신청률 71%보다 14%P 높게 나타났다.

13일엔 26만1000명(신속지급 대상 276만 명의 9.5%)이 온라인을 통해 신청했고, 이들에게 3298억 원이 지급됐다.

13일 0시부터 낮 12시까지 신청한 12만3000명에는 당일 오후 1시 30분부터 1543억원이 지급됐다. 이후 밤 12시까지 신청한 13만8000명에는 14일 새벽 3시부터 1754억원이 지원됐다.

중기부는 신속 지급을 위해 오전에 신청하면 오후에 지급하는 ‘당일신청 당일지급’ 체계를 지급은행과 협력을 통해 15일 신청분까지 유지한다고 밝혔다.

14일 오후부터는 1차 신속지급 대상자 276만명 중 아직 신청하지 않은 40만명에게 카카오 알림톡으로 다시 안내할 계획이다. 발송된 문자 중 일부는 스팸 처리돼 수신자에게 도달되지 않을 수 있는 점을 감안해 이번에는 카카오 알림톡으로 버팀목자금 신청을 재차 안내한다고 중기부는 설명했다.

한편, 실외 겨울스포츠시설(부대업체 포함), 숙박시설, 지자체 추가 집합금지·영업제한 업종, 2020년 1~11월 개업하고 12월 매출액이 9~11월 평균보다 감소한 소상공인에 대한 신속지급은 25일부터 시작된다.

이은청 중기부 소상공인정책과장은 “온라인을 통한 신속지급 대상자의 신청은 평일·공휴일 구분없이 24시간 어느 때나 가능하다”라며 “알림톡을 받으면 ‘버팀목자금.kr’에 접속해서 지원금을 신청하시기 바란다”고 말했다.

