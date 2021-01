"불 나면 신고부터" … 1월 화재 인명피해, 일년 중 12.7% 차지

최근 10년간 연평균 4만2000건 이상 화재 … 한해 사망자 302명

화재 시 피난 유도등 따라 신속히 대피 … 비상구 적재물 치워야

[아시아경제 조인경 기자] 최근 유례 없는 한파로 화기 사용이 늘면서 행정안전부가 화재로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해 줄 것을 당부했다.

14일 행안부에 따르면, 지난 2010년부터 2019년까지 최근 10년간 해마다 4만2000건 이상(연평균 4만2652건)의 화재가 발생하고 있으며, 이로 인한 인명피해는 사망 302명, 부상 1874명 등 초 2176명에 이르는 것으로 집계됐다.

이 중 최근 5년(2015~2019년) 간 발생한 화재를 월별로 살펴보면, 추위가 찾아오는 11월부터 화재가 늘어나기 시작해 산불과 들불 등이 잦은 3월에 연중 최다를 기록했다. 본격적인 추위로 화기 사용이 늘어나는 1월 역시 화재 발생이 높고 인명피해는 일년 중 가장 많은 12.7%(총 1만1423명 중 1453명)를 차지하고 있다.

화재로 인한 인명피해 유형을 살펴보면 10명 중 8명이 유독가스(연기)를 마시거나 화상을 입었다. 또 화재 발생 시간대를 살펴보면, 사람들이 주로 활동하는 낮 동안 완만하게 증가해 오후 2시를 전후로 가장 많았다.

특히 화재로 인한 사망자는 시간대와 무관하게 발생했다. 일반적으로 화재 사망자는 수면 중인 밤에 많을 것으로 생각되지만, 낮에도 여전히 사망자가 줄지 않는 것은 화재 시 미처 대피하지 못했기 때문인 것으로 볼 수 있다.

화재 발생으로 인한 인명피해를 줄이기 위해서는 먼저 연기가 발생하거나 불이 난 것을 발견할 경우 소리치거나 비상벨을 눌러 주변에 알리고, 즉시 119로 신고해야 한다. 이 때 화재 초기라면 주변의 소화기나 물 등으로 불을 끄고, 불길이 커져 진압이 어려우면 신속히 대피하도록 한다.

특히, 다중이용시설 등을 이용할 때는 화재 등 위급 상황에 대비하여 제일 먼저 비상구와 피난계단 등을 숙지하도록 한다. 화재가 발생하면 불이 난 곳과 반대 방향의 비상구와 피난통로를 따라 대피하고, 이때 승강기는 정전 등으로 매우 위험하니 반드시 계단을 이용하도록 한다. 대피할 때는 물에 적신 수건, 옷 등으로 코와 입을 막고 자세를 낮춰 피난 유도등 등 유도표지를 따라 이동한다.

짧은 시간 안에 신속히 대피하기 위해서는 평소 화재감지기와 비상벨 등 소방시설이 제 기능을 발휘하도록 관리하고 방화문은 꼭 닫아둬야 한다.

김종한 행안부 예방안전정책관은 "해마다 반복되는 화재로 많은 인명사고가 발생하고 있지만 아직도 비상구나 피난계단, 완강기 등에 물건을 두는 경우가 많다"며 "빠른 대피를 위해서는 비상 탈출을 할 수 있는 장소들이 물건으로 가려지지 않도록 평소에 잘 관리해야 한다"고 강조했다.

