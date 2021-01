SK건설, 국내 최초 비주거건물 제로에너지 1등급 인증

과천 위버필드 주민공동시설 1등급 인증받아

에너지자립률 158%, 에너지 효율 1+++



과천 위버필드, 이달 말 입주 예정

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 국내 최초로 비주거 건물의 제로에너지건축물 1등급을 인증받았다.

SK건설은 경기 과천시 '과천 위버필드'의 주민공동시설이 한국에너지공단으로부터 제로에너지건축물 1등급을 인증받았다고 14일 밝혔다. 비주거건물로는 국내 최초다.

제로에너지건축물은 신재생에너지를 활용해 스스로 에너지를 만들고, 에너지 손실은 최소화하는 건축물을 뜻한다. 건물의 제로에너지 실현 정도에 따라 5개 등급으로 나뉘어 인증이 이뤄진다. 이 중 최고 등급인 1등급은 에너지자립률 100% 및 에너지 효율 1++등급 이상 건축물에만 부여된다.

SK건설에 따르면 과천 위버필드 주민공동시설은 에너지자립률 158%, 에너지 효율 1+++등급으로 요구 조건보다 월등히 높은 평가를 받으며 1등급 인증에 성공했다. 해당 시설은 지상 2층, 연면적 약 513㎡ 규모로 이달 말 준공 예정이다. 1층에는 북카페, 2층에는 게스트하우스가 들어선다.

태양광 설비를 통해 별도의 전기·가스 공급 없이 자체 생산 에너지만으로도 건물에서 소비되는 모든 에너지의 충당이 가능하다. 에너지 비용 절감으로 입주민의 관리비 부담도 줄어들 것으로 기대된다.

SK건설은 국내 최고 수준의 제로에너지건축물 건설을 위해 에너지의 생산성과 효율성을 동시에 높이기 위한 각종 기술을 도입했다. 실외에는 68kWp급 태양광 설비를 설치하고, 내부는 고단열·고기밀 창호, LED조명, 고효율 냉난방 시스템 등을 적용해 소비되는 에너지 효율을 극대화했다.

또 건물 내 에너지 정보를 수집·분석해 효율성을 개선하는 건물에너지관리시스템(BEMS)을 도입해 효율적 운영이 가능토록 했다. 이와 같은 에너지 절감 기술을 통해 이산화탄소 발생량도 연간 19t 가량 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

SK건설 관계자는 "앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 제로에너지건축물 등 친환경 및 저탄소 건축물의 보급을 확대하는데 집중할 계획"이라고 말했다.

과천 위버필드는 지하 3층~지상 35층, 21개 동 총 2128가구 규모 아파트로 SK건설과 롯데건설이 시공했다. 이달 말 입주가 시작된다. 과천 위버필드는 제로에너지건축물 인증 뿐 아니라 녹색건축인증 최우수 등급 및 건축물에너지효율 1등급 등을 인증 받은 대표 친환경 아파트로 꼽힌다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr