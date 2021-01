송귀근 고흥군수 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

소중한 아이들의 생명 보호와 안전하고 행복한 고흥 만들기 앞장

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 송귀근 고흥군수는 행정안전부에서 주관하는 어린이보호구역 내 교통안전 문화 정착을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 14일 밝혔다.

행정안전부 재난안전관리본부장부터 시작된 이 캠페인은 최근 어린이 보호구역 내 어린이 사망사고 발생에 따른 어린이 교통안전에 대한 사회적 관심과 차량 운행 시 교통안전 의식을 정착시키기 위해 지난해 12월 9일부터 릴레이가 시작됐다.

이에 송귀근 군수는 정종순 장흥군수로부터 릴레이 참여 요청을 받아 지난 13일 자신의 공식 SNS에 ‘1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방’이라는 안전 예방 문구 피켓을 든 사진을 게시했다.

송귀근 군수는 어린이 교통사고 예방을 최우선 과제로 삼고 “소중한 아이들의 생명을 지키고, 안심하고 자랄 수 있는 터전을 마련해 안전한 고흥, 행복한 고흥을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 송귀근 군수는 다음 릴레이 참여자로 고흥군의회 의장, 고흥교육지원청 교육장, NH농협 고흥군지부장을 지목했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr