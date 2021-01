스가 "北 도쿄올림픽 참가 주시…김정은과 조건 없이 대화"

[아시아경제 김유리 기자] 스가 요시히데 일본 총리는 북한의 도쿄올림픽 참가와 관련 동향을 잘 살피고 납치 문제 해결 등을 위해 김정은 북한 국무위원장과 조건 없이 대화하겠다고 13일 밝혔다.

스가 총리는 이날 일본 총리관저에서 열린 기자회견에서 "도쿄 올림픽에 북한이 참가하는 데 대해선 국제올림픽위원회(IOC)나 대회 조직위원회 등이 조율하겠지만 이를 주시해 기회를 놓치는 일이 없도록 하고 싶다"고 말했다.

그는 납치 문제가 스가 내각의 가장 중요한 과제이며 납치 피해자 가족이 고령이므로 지체할 시간이 없다고 전제한 후 "그런 의미에서 조건을 붙이지 않고 김정은 위원장과 직접 마주할 결의"라고 강조했다.

또 "일조평양선언(북일평양선언)에 토대를 두고 납치, 핵, 미사일 등 모든 현안을 포괄적으로 해결하고 불운한 과거를 청산해 북한과 국교 정상화를 목표로 한다는 생각에 변함이 없다"고 말했다.

