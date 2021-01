LG디스플레이, 파주사업장 화학물질 유출 사고…6명 부상

[아시아경제 이동우 기자] 13일 경기도 파주 LG디스플레이 공장에서 화학물질이 유출되는 사고가 발생한 가운데 LG디스플레이 근로자 6명이 부상을 입은 것으로 확인됐다.

LG디스플레이는 이날 오후 2시 10분경 파주사업장 P8 공장내에서 배관 연결 작업 중 수산화 테트라메틸 암모늄(TMAH)이 누출돼 인명피해가 발생했다고 밝혔다.

LG디스플레이는 사고발생 즉시 환경청, 노동부 및 소방서·경찰서에 사고신고 후 119 구급대와 환자를 대응한 후 인접 병원으로 이송했다고 설명했다.

파악된 인명피해는 중상 2명, 경상 4명 등 총 6명이다. 당초 2명의 근로자가 심정지 상태로 알려졌지만 다행히 현재 회복 중인 것으로 확인됐다.

LG디스플레이는 즉각적으로 관련 화학물질 밸브차단과 긴급 배기가동으로 2차 피해가 발생하지 않도록 만반의 조치를 취한 상태다.

LG디스플레이는 사고수습 대책본부를 즉각 설치하고 사고 원인 파악에 대해 유관기관에 적극 협조해 원인규명 및 사고수습에 최선을 다한다는 방침이다.

LG디스플레이는 "인명피해가 발생한 부분에 대해 진심어린 위로와 사과의 말씀을 드린다"며 "부상당한 임직원의 빠른 회복을 위해 최선의 노력을 기울이겠다"고 말했다.

