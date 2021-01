이준석 "'안잘알'은 하나 같이 안철수에 부정적…겪어보면 알 것"

[아시아경제 김수완 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원이 13일 안철수 국민의당 대표에 대해 "'안잘알'(안철수를 잘 아는 사람들)의 경우에는 전부 다 부정적"이라고 평가했다.

이 전 최고위원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 자신을 포함한 "김종인 비상대책위원장, 이상돈 전 의원 다 안 대표와 일해봤다"며 "전부 안 대표 행보에 대해 약간은 용두사미 식으로 끝날 것 아니냐고 생각한다. 안 대표가 정치하면 항상 비슷했기 때문"이라고 이같이 밝혔다.

이 전 최고위원은 "안 대표가 서울시장 출마 선언할 때 그전까진 제3지대론 얘기하다 이번엔 야권 단일후보가 되겠다고 해서 '역시 시작은 다르군'이라 생각했다"라면서 "그런데 이 패턴이 결국 단일화 과정에서 하던 그대로 하지 않을까 싶다"고 전망했다.

이어 "안 대표와 일해본 적 없는 분들은 아직도 중도가 안 대표의 상징성과 함께 존재한다고 본다"며 "그렇기 때문에 국민의힘의 파이를 키우기 위해서는 안 대표와 연대든지 합당이든지 어떤 식으로 함께하는 게 좋다고 얘기하는 것인데, 한 번 다들 겪어보면 될 것 같다"고 비판했다.

그는 안 대표가 이번에는 표정이나 눈썹 등이 달라졌지 않느냐는 질문에는 "저번에도 달라졌다. 머리도 바꾸고 목소리도 바꾸고 포스터도 바꾸고 다 달랐다"며 "이번에는 메시지가 좀 달라지기는 했지만 '나 아니면 안 돼. 내가 나가면 이기고 네가 나가면 진다' 이런 얘기를 또 하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "안 대표가 듣는 사람에 따라서는 굉장히 모욕적일 수 있는 언사들도 많이 할 것"이라며 "예를 들어 국민의힘 후보들에 '당신들이 나가면 진다', '내가 국민의힘에 들어가면 표가 나오겠느냐' 등의 이야기를 할 것"이라고 주장했다.

이 전 최고위원은 "이게 굉장히 불안하다"며 "이건 제3지대론 할 때 언사다. 야권 단일후보가 되고, 국민의힘 표가 필요하다고 했을 때 할 수 있는 언사는 아니다"라고 꼬집었다.

이어 "(이제까지 안 대표는) 선거에 돌입하면 정책, TV 토론에서 약점을 많이 보였다"며 "우리가 흔히 아는 안 대표의 대선과 서울시장 출마 등 큰 출마에서 겪은 패턴이 그대로 나올 가능성이 있는 것"이라고 덧붙였다.

끝으로 그는 국민의힘 후보와 안 대표 간 단일화 가능성에 대해서는 "김 위원장이 있는 한 쉽지 않을 것"이라고 단언했다.

