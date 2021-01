정읍시, 설 명절 앞두고 단풍미인쇼핑몰 할인행사 실시

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 농특산물 온라인마켓 1번지 ‘단풍미인쇼핑몰’이 신축년 설 명절을 맞아 내달 5일까지 할인행사를 기획 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 행사에서는 설 명절 필수품인 가래떡부터 명절에 인기 있는 한과와 떡, 한우, 쌀·잡곡 등을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

또 10+1 등의 묶음 할인도 진행하며 오는 19일 오전 9시부터 20일 오전 11시 30분까지 ‘행복하소 특가이벤트’를 통해 질 좋은 상품을 파격가로 구매할 수 있도록 기획했다.

특히, 어르신들을 위한 각종 건강식품과 선물용으로 좋은 꿀 등을 선물하는 대상과 용도에 맞게 다양한 가격대로 구성했다.

저렴하고 알뜰한 선물 세트부터 품격 있는 프리미엄 선물 세트까지 소비자 눈높이에 맞춘 상품 출시로 설 명절 선물을 고르는 이들의 고민을 덜어 줄 것으로 기대된다.

5만 원 이상 구매한 회원을 대상으로는 추첨을 통해 포인트와 소정의 기념품을 지급하는 고객 감사 이벤트도 준비하고 있다.

단풍미인쇼핑몰에 입점한 상품은 지역 생산자의 정성으로 만들어졌으며 품질과 포장 면에서 엄격한 심사를 거쳐 선정된 지역특산품이다.

시 관계자는 “코로나19로 인해 비대면 소비가 일반화되면서 온라인쇼핑에 대한 소비자의 관심이 높아졌다”며 “다양한 상품구성과 마케팅, 품질관리를 통해 소비자 신뢰를 높여나가겠다”고 말했다.

