한화에어로스페이스, 국내 우주위성 전문기업 쎄트렉아이 지분 인수

[아시아경제 이기민 기자] 한화에어로스페이스가 국내 우주 위성 전문기업인 쎄트렉아이 지분 인수 계약 체결을 13일 공시했다.

쎄트렉아이는 국내 최초 위성 우리별 1호를 개발한 인력들이 1999년 국내 최초로 설립한 위성 전문기업이다. 특히 국내 기업 중에서는 유일하게 위성본체, 지상시스템, 전자광학 탑재체 등 핵심 구성품을 직접 개발·제조할 수 있다. 지난 2019년 기준 세트렉아이의 매출액과 영업이익은 각각 702억원, 92억원을 기록했다.

한화에어로스페이스는 단계적으로 쎄트렉아이 지분 확대를 추진할 방침이다. 우선 발행주식의 20% 수준을 신주 인수(589억원)하고, 전환사채(500억원) 취득을 통해 최종적으로 약 30% 지분을 확보할 계획이다.

이번 지분 인수와 관련해 한화에어로스페이스는 우주개발 주체가 정부에서 민간으로 넘어가는 뉴 스페이스(New Space) 시대를 맞아 미래 성장이 기대되는 우주 위성 산업관련 핵심기술을 보유한 국내 기업에 투자하고, 위성 개발기술 역량 확보 및 기술 우위를 선점하기 위한 결정이라고 설명했다.

한화에어로스페이스는 현재 우주 위성사업 관련해 한국형 발사체인 '누리호(KSLV-2)' 액체로켓엔진 개발을 맡고 있다. 뿐만 아니라 한화에어로스페이스의 자회사인 한화시스템은 위성 탑재체인 영상레이더(SAR), 전자광학·적외선(EO·IR) 등 구성품 제작 기술과 위성안테나, 통신단말기 등 지상체 부문 일부 사업을 하고 있어 이번 지분 인수를 통해 국내외 우주 위성 사업 부분 진출이라는 중장기적인 시너지 효과도 기대하고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "이번 쎄트렉아이의 지분 인수와 상관없이 쎄트렉아이의 현 경영진이 계속해서 독자 경영할 수 있도록 도울 것"이라며 "앞으로 양사의 역량을 집중하면 국내외 우주산업의 위성분야에서 많은 사업확장 기회가 있을 것"이라고 설명했다.

