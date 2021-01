[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 61,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,300 2021.01.13 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "에코프로비엠, 기대 못미친 4Q…올해 전망은 밝아"에코프로, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.59% ↑에코프로, 종속사에 929억원 규모 채무보증 결정 close =지난해 4분기 잠정 영업이익은 전년 동기 대비 406.3% 증가한 252억2800만원.

◆ 고려신용정보 고려신용정보 049720 | 코스닥 증권정보 현재가 5,770 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,760 2021.01.13 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 고려신용정보, 행복드림금융대부 주식 30억에 취득[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일[클릭 e종목]“고려신용정보, 수주→회수율 증가→추가 수주 선순환 돌입” close =20억원 규모의 행복드림금융대부 주식 40만주 추가취득 결정…자기자본 대비 8.87%.

◆ 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,300 2021.01.13 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 브랜드엑스코퍼레이션, 주당 110원 현금배당 결정브랜드엑스코퍼레이션, 71억 규모 제시믹스 제품 미국 공급 계약'집콕 쇼핑' 눈독 들인 의류株 close =우리사주조합 무상 출연 및 임직원 상여금 지급을 목적으로 5억5523만원 규모의 자사주 5만2380주 처분 결정.

◆ 테라사이언스 테라사이언스 073640 | 코스닥 증권정보 현재가 2,745 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,695 2021.01.13 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 테라사이언스, 100억 규모 전환사채 발행 결정[특징주]테라사이언스, 美 캘리포니아 주정부에 5년 간 마스크 납품…'강세'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close =사업다각화 및 수익성 개선을 위한 신규 사업 진출을 목적으로 230억원에 씨엘에스코리아 인수 결정.

◆ 휴네시온 휴네시온 290270 | 코스닥 증권정보 현재가 5,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,510 2021.01.13 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 휴네시온, 보안주(정보) 테마 상승세에 5.21% ↑휴네시온, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.11%거래소, 휴네시온에 급등 관련 조회공시 close = 사옥 부지 확보를 목적으로 47억원 규모의 서울 강동 고덕 소재 토지 및 건물 양수 결정.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr