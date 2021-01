'펜트하우스' 엄기준 "기혼자 유진·김소연과 키스신 신경쓰였다"

[아시아경제 김봉주 기자] '펜트하우스' 스페셜에서 엄기준이 자신의 키스신에 대해 언급했다.

12일 방송된 SBS '펜트하우스 히든룸-숨겨진 이야기'에서는 '펜트하우스' 주역인 이지아, 김소연, 유진, 엄기준, 신은경, 봉태규, 윤종훈, 박은석, 윤주희 등이 출연한 가운데 신동엽과 장도연이 MC로 나서 다양한 이야기를 나눴다.

이날 엄기준이 '펜트하우스' 제작참여설에 대한 루머를 언급했다.

제작자로 오해받는 이유에 대해 엄기준이 여주인공과 키스했던 장면이 나타났고, 모두 "저렇게 키스신이 많았구나" "거의 매회 강렬했다"며 놀라워했다.

박은석은 "우와, 형님 몰아보기 보니까 과하다"고 했다.

엄기준도 "과하다"고 인정하며 "유진과 김소연이 기혼이라서 가장 많이 신경쓰였다"고 말했다.

김소연은 "문제는 남편이 아닌 시부모님"이라면서 "불륜 장면 나올 때는 회차를 미리 알려드려 안 보시게 하려고 구상했지만 매회 나오더라, 죄송했지만 연기는 연기일뿐이라고 멋지다며 이해해주셨다"라고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr