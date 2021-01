디오스텍, 230억 규모 제3자 배정 유상증자 납입…최대주주 변경

[아시아경제 박형수 기자] 디오스텍 디오스텍 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 411 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 411 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 디오스텍, 첨단 자동화 설비 구축 완료 "전 경영진 배임 무관…본업 강화"거래소 "디오스텍, 상장적격성 실질 심사 사유 발생"디오스텍, 전 대표 배임 혐의 "현 경영진 무관…사업 차질 없다" close 은 12일 코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합이 유상증자 대금 230억원을 납입했다고 공시했다.

최대주주가 디오스홀딩스에서 코아시아케이프 투자조합으로 바뀐다. 오는 13일 추가로 구주 인수까지 마무리하면 코아시아케이프 투자조합의 보유 지분율은 35.68%다.

전략적투자자(SI)인 코아시아 측은 "안정적인 경영권을 기반으로 비주력 사업부문은 점진적으로 정리하고 카메라 렌즈사업에 핵심역량을 집중할 것"이라며 " 디오스텍 이 새로운 기업으로 거듭날 것으로 기대한다"고 말했다.

디오스텍 관계자는 "조달한 자금은 렌즈를 비롯해 핵심사업 경쟁력을 강화하는 데 사용할 계획"이며 "렌즈 생산능력과 품질 경쟁력을 바탕으로 수익성과 성장성을 모두 갖추겠다"고 강조했다.

코아시아는 베트남에서 카메라 모듈사업을 하는 코아시아씨엠비나를 계열사로 두고 있다. 코아시아씨엠비나는 삼성전자 스마트폰에 들어가는 카메라 모듈을 생산 중이다.

디오스텍 관계자는 "의료기기, 전장, 인공지능(AI)용 제품군을 확대해 미래 성장동력을 확보할 것"이라며 "양사의 제조 경쟁력과 사업 네트워크를 공유해 시너지 효과를 극대화할 계획"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr