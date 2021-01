[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 1층 골든듀매장에서 2021년 신축년 ‘하얀 소의 해’를 기념해 소의 이미지가 새겨진 골드바를 직원이 선보이고 있다. 골든듀는 매년 당해 연도를 상징하는 동물을 활용한 골드바를 출시하고 있으며 돌반지나 목걸이등 쥐, 소, 호랑이, 토끼, 용, 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭, 개, 돼지를 활용한 12가지 띠 제품을 선보인다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr