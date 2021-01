정부, 이르면 16일 거리두기 조정여부 발표(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 이르면 오는 16일 현행 사회적 거리두기 단계 이후 적용될 방역수칙을 발표한다. 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계의 현행 사회적 거리두기 단계는 오는 17일까지 적용된다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장은 12일 온라인 백브리핑에서 새 방역수칙 발표 일정과 관련 "(그간) 통상적으로 금요일에 발표했는데 (이번에는) 토요일쯤 발표할 수 있다"고 말했다.

현재 정부는 오는 17일 이후 적용될 새 방역수칙에 대해 심층적으로 논의 중이다. 앞서 정부는 주 평균 일일 환자 수 400~500명을 거리두기 완화 기준으로 제시했다.

손 반장은 "거리두기 2단계에서 2.5단계로 격상되는 기준이 주 평균 신규 확진 400~500명대이기 때문에 이 기준이 중요하게 고려돼야 한다"며 "금주 상황을 보면서 단계 조정을 검토하겠다"고 했다.

정부는 아울러 수도권 실내체육시설, 학원 등 집합금지 업종의 단계적 영업 재개도 검토 중이다.

손 반장은 "지난해 12월부터 금주 말까지 6주째 집합금지가 실시되고 있어 생업상 애로가 있을 것으로 판단하고 있다"면서 "완만한 감소 추세를 최대화시키는 게 중요한 시기인 만큼 집합금지 업종의 운영(금지) 해제도 단계적으로 확대되는 쪽으로 검토하겠다"고 말했다.

