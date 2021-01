[아시아경제 온라인이슈팀]걸그룹 블랙핑크의 제니가 도발적인 눈빛으로 매력을 발산했다.

최근 제니는 자신의 인스타그램을 통해 “여러분을 위해 재밌는 것을 준비하고 있다”며 여러장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 바닥에 앉아 뇌쇄적인 표정으로 카메라를 응시하고 있다.

