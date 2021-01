이태규 “당대당 통합, 정진석 확고한 의견…김종인 생각은 다른 듯”

"정리된 입장도 없는데…가타부타 언급할 이유 없어"

[아시아경제 임춘한 기자] 이태규 국민의당 의원은 12일 국민의힘과의 당대당 통합에 대해 “ 당대당 통합을 하자는 부분은 정진석 국민의힘 의원의 확고한 의견”이라며 “그런데 어제 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 합당은 있을 수 없는 일이라고 부정했다. 김 위원장의 생각은 좀 다른 것 같다”고 밝혔다.

이 의원은 이날 KBS 라디오 ‘김경래의 최강시사’에서 “(국민의힘에서) 정리된 입장도 현재 없는 것인데 저희가 가타부타 언급할 이유는 없다”며 이같이 말했다.

이 의원은 “지금 야권 후보 단일화는 서울시장 보궐선거 승리를 위한 중간과정”이라며 “정권교체의 교두보를 만든다고 한다면 단일화는 극히 초보적인 첫걸음에 불과하다. 입당이나 합당 등은 야권 지지층 전체 의견을 담아내는 방법은 아닌 것 같다”고 밝혔다.

이 의원은 이번 주 예정된 오세훈 전 서울시장과의 만남에 대해서는 “이번 주에 만나기로 했지만 일정이 최종 확정된 것은 없다”고 말했다.

