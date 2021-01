'대한상의' 경제단체 관심도 1위…'무역협회' 호감도 1위

[아시아경제 박소연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 여러 경제지표가 후퇴했던 지난해 주요 경제 단체 10곳 중 국민들의 관심도가 가장 높은 단체는 '대한상공회의소'로 조사됐다. 국민 호감도는 '한국무역협회'가 가장 높았다.

12일 글로벌빅데이터연구소는 지난 한 해 뉴스·커뮤니티·블로그·유튜브·페이스북·인스타그랩·지식인·정부·공공 등 12개 채널 22만개 사이트를 대상으로 국내 주요 경제단체 10곳을 임의선정, 빅데이터 분석을 실시했다.

분석 대상 단체는 2020년 '정보량 순'으로 ▲대한상공회의소 ▲중소기업중앙회 ▲대한무역협회 ▲전국경제인연합회 ▲한국경영자총협회 ▲전국은행연합회 ▲한국중견기업연합회 ▲대한건설협회 ▲한국상장회사협의회 ▲코스닥협회 등이다.

분석 결과 온라인 게시물 수(총정보량)를 의미하는 '관심도'는 '대한상공회의소'가 2020년 총 15만6236건을 기록, 1위를 차지했다.

정보량 2위는 '중소기업중앙회'로 13만497건을 기록했다.

이어 '한국무역협회' 12만4138건, '전국경제인연합회' 11만1944건, '한국경영자총협회' 7만7119건, '전국은행연합회' 6만7751건 순으로 나타났다.

또 '한국중견기업연합회' 3만999건, '대한건설협회' 2만2943건, '한국상장회사협의회' 1만701건, '코스닥협회' 1만208건 순이었다.

