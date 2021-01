한파로 고립된 치매 노인 아사 직전 극적 구조

결빙으로 외딴집 홀몸노인 제설작업으로 극적으로 구조 소식



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] “눈과 한파로 도로가 결빙돼 치매를 앓고 있는 어르신이 아사 될까 걱정입니다”

영하 10도를 오르내리는 한파 속에 경남 거창군 가북면사무소에 한 통의 다급한 전화가 걸려 왔다.

“평소 치매를 앓고 있는 독거노인 B 씨의 영양 결핍과 치매로 인한 실종 등이 염려됩니다” 지역 장기요양보호사의 다급한 전화에 마을 이장과 주민들은 힘을 모아 제설작업을 하며 B 씨 집에 가까스로 도착했다.

외딴집 홀몸노인인 B 씨는 추위와 싸우고 있었지만, 건강에는 크게 문제가 없어 보였다.

응급조치를 마친 공무원들은 직접 병원까지 동행하며 입원 치료를 도왔다.

또한 의료지원 서비스도 충분히 받을 수 있도록 행정적 지원까지 아끼지 않았다.

가북면장은 “코로나19와 겨울철 한파로 자칫 돌봄 사각지대 홀몸노인이 발생할 수 있어 노인복지서비스 전수조사 및 현장 방문 등 위기가구 발굴과 지원으로 안전하게 겨울을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 거창군 가북면은 집 앞 및 마을 안길 등 제설 차량 진입이 어려운 제설 사각지대에 대해서는 마을 주민들의 자발적인 참여로 제설작업을 하게 돼 있어 현실적으로 고령자들이 많은 농촌 지역에서는 어려운 실정이다.

