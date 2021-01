대한상의 "낡은 법제도 일대 혁신하고 성장기반 확충해야"

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소는 11일 문재인 대통령의 2021년 신년사에 대해 낡은 법제도를 혁신하고 거시경제의 안정적인 운영을 당부했다.

이경상 대한상의 경제조사본부장은 이날 논평을 통해 "올해 국정 운용의 목표를 ‘신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이전 회복’과 ‘선도국 도약’, 그리고 ‘취약부문 포용’에 둔 것은 적절한 정책방향이라고 본다"고 말했다.

이 본부장은 "신사업 의욕과 경제활력 진작이 관건인 만큼 이를 위해 낡은 법제도를 일대 혁신하는 한편 자산시장 과열을 안정시키는 과정에서 코로나 피해가 큰 중소상공인 등 실물부문에 충격이 나타나지 않도록 거시경제를 안정적으로 운영해 주기를 바란다"고 강조했다.

그러면서 "특히 포용기반 확충을 위해서는 성장기반 확충이 병행되어야 하는 만큼 보궐선거 등의 정치일정에 흔들림없이 성장기반 확충에 각별한 정책적 노력을 기울여주기 바란다"고 당부했다.

