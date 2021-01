용인시, 행정인턴 30명 채용

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 청년 구직자에게 다양한 일자리와 행정경험의 기회를 제공하기 위해 행정 지원분야 청년인턴 30명을 18~22일 모집한다.

인턴으로 선발되면 3월부터 10월까지 8개월간 시청 및 소속 행정기관에서 사무보조 업무를 하거나 3개구 청년공간의 관리 운영을 맡게 된다.

하루 8시간씩 주5일 근무하며 하루 임금은 8만2320원이다.

신청 자격은 모집 공고일 현재 용인시에 주소를 둔 만18세 이상 만39세 이하 청년이다.

시는 모집인원 가운데 저소득층과 장애인 등 취업취약 계층에서 6명을 선발한다.

신청은 시청 홈페이지 고시ㆍ공고에서 청년인턴 응시원서를 다운받아 증빙서류와 함께 이메일(eogud14@korea.kr) 또는 청년담당관으로 방문 제출하면 된다.

시는 참가자들의 희망부서와 능력 및 적성을 면밀히 검토한 뒤 충분한 역량을 발휘하도록 적재적소에 배치할 계획이다.

또 근무 중에는 엑셀ㆍ파워포인트 등 직무교육과 구직 전략ㆍ면접 등 취업특강을 비롯해 청년공간에서 운영하는 취ㆍ창업프로그램을 무료로 제공한다.

아울러 취업시험이나 면접에 응시하거나 취업박람회에 참여할 경우 8회까지 정상근무로 대체해주는 등 인턴기간 중에도 활발한 취업활동을 이어가도록 도울 계획이다.

서류와 면접심사를 거쳐 다음 달 15일 최종 합격자를 발표한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr