경기관광공사, 익명 제보시스템 도입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기관광공사가 익명 보장 제보 시스템(경기관광공사 헬프라인)을 도입했다.

경기관광공사는 부정행위에 대한 내부 임직원을 비롯한 이해 관계자가 익명이 보장 돼 안심하고 신고할 수 있는 시스템인 헬프라인을 도입, 8일부터 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.

헬프라인은 외부 위탁 기관에서 제보자로부터 받은 신고 내용을 익명으로 처리한 뒤 실시간으로 경기관광공사 감사부서 담당자에게 문자, 전자메일로 전송하는 방식으로 운영된다.

신고자의 IP주소는 저장되지 않는 등 최신 기술을 바탕으로 신고자의 익명성은 철저하게 보장된다. 또 웹페이지에서 '신고→전달→처리→결과확인'의 프로세스로 직접 진행상황을 조회할 수 있다.

신고 대상은 ▲인권 공익침해 ▲금품ㆍ향응ㆍ편의 수수 ▲공금 횡령 ▲특혜 제공 ▲직장 내 성추행ㆍ성희롱 ▲직장내 괴롭힘 ▲부당한 업무 지시 등이다.

특히 신고로 인한 불이익 등 2차 피해 신고도 받는다.

경기관광공사 관계자는 "헬프라인은 익명성이 보장된다는 점에서 신고 문화의 인식변화와 청렴한 조직 문화 조성에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.

