경주시, 요양병원·재활시설 '코로나19' 감염취약지 일제검사

경주시주민건강지원센터 임시선별진료소 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 코로나19의 산발적 집단 발생 상황에 대비한 선제적 대응으로 11일부터 13일까지 경주시주민건강지원센터에서 임시 선별진료소를 운영한다고 11일 밝혔다.

보건소 직원 12명으로 구성된 검체팀이 요양병원 및 정신의료기관, 노인주간보호시설, 정신재활시설 등 74개소 2868명(종사자 2202명, 이용자 666명)을 대상으로 일제검사를 실시한다. 운영시간은 오전 9시~11시, 오후 1시~3시까지다.

종사자들이 편리하게 이용할 수 있도록 대상 기관 종사자들의 주·야간 근무시간에 맞춰 검사를 실시하며, 개별차량 및 단체차량 방문에 대비한 별도의 검사 동선도 운영할 계획이다.

경주시 관계자는 "이번 검사는 추운 날씨를 고려해 기존 사용하던 천막 또는 몽골텐트 대신 컨테이너를 설치해 의료진이나 이용자들이 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획"이라고 전했다.

