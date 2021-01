광주은행 포용금융센터, 금융감독원 경영컨설팅 지원 우수상

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 금융감독원(원장 윤석헌)으로부터 포용금융 경영컨설팅 지원 부문 우수상을 수상했다고 11일 밝혔다.

금융감독원은 서민 및 자영업자, 중소기업에 금융지원을 실시하는 포용금융에 대한 금융권의 참여와 관심을 제고하기 위해 매년 경영컨설팅 우수사례 발표회를 갖고 금융기관 및 업무유공자에 대한 포상을 실시하고 있다.

이번 포용금융 시상에서 광주은행은 지역 내 서민과 자영업자를 대상으로 자금지원과 재무조정 상담, 경영컨설팅 등을 제공하고, 지방자치단체 및 업종별 단체와 업무협약을 체결하는 등 경영컨설팅 제도를 확대·홍보하기 위한 공로를 인정받았다.

지역 서민 금융의 원스톱 종합상담센터로 자리잡은 광주은행 포용금융센터는 2019년 11월, 송종욱 광주은행장의 경영철학인 이익 이상의 가치 추구를 위한 역점사업을 실천하기 위해 광주·전남지역 소상공인과 서민들의 희망 동반자가 되겠다는 포부로 광주은행의 설립 초심을 되새기며 1968년 창립 당시 본점으로 활용됐던 곳에서 첫발을 내딛었다.

현재까지 650여명의 소상공인과 금융취약계층에게 포용금융특별대출 등을 통해 150억 원의 자금을 지원했으며 ‘코로나19’ 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인 및 자영업자들의 매출·수익 회복 지원을 위해 금융감독원과 공조해 320명의 소상공인에게 마케팅·세무·상권분석 등 무료 경영컨설팅을 실시함으로써 ‘코로나19’ 위기관리지원에 앞장섰다.

광주은행 포용금융센터는 지역 내 소상공인 중 누구도 소외되지 않고, 소상공인에게 실질적인 도움을 제공해 지역경제의 선순환을 유도하겠다는 목표로 진정성 있는 금융상담과 마케팅에 힘을 기울이고 있다.

맞춤상담을 바탕으로 한 금융지원부터 금융 애로사항 개선을 돕는 교육 및 경영 컨설팅까지 고객의 경제 상황에 대한 정확한 판단과 금융 솔루션을 제안하고 있으며, 이에 대한 고객의 높은 만족도가 입소문을 타며 지역 내 곳곳에 전파돼 지역 소상공인 및 서민들의 금융 생활에 깊숙이 파고들고 있다는 호평을 얻고 있다.

과거 1년간 포용금융센터를 이용한 고객의 금융거래 추이를 살펴보았을 때, 44%가 신용등급이 상승하는 결과를 얻기도 했다.

기존에 2금융권 및 대부업 등 고금리대출 이용한 고객을 1금융권으로 포용하고자 실시 중인 CMS(신용관리서비스: Credit Management Service)를 통해 신용등급 변동 추이를 지속적으로 분석한 결과, 분석 대상자 500여명의 고객 중 218명 고객의 신용등급이 기존 최고 4등급까지 상승하는 결과를 얻었다.

포용금융센터는 제도권 금융 문턱을 넘지 못하고 저축은행과 대부업체 등으로 돌리려던 소상공인들의 발걸음을 놓치지 않았고, 이로 인해 많은 고객들이 신용등급 상승으로 1금융권과의 거래가 가능하게 됨으로써 포용금융센터를 통해 운영자금을 확보하고 있다.

송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’ 확산으로 힘들어하는 지역의 소상공인 및 자영업자 분들에게 힘을 보태고자 함께 나눴던 포용금융이 많은 분들에게 희망금융이 되고, 위기를 이겨내는 힘이 될 수 있음에 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 진심을 다하는 금융 처방으로 포용금융을 실천하고, 지역과의 상생발전을 위한 지역밀착경영에 앞장서 지역경제 활성화를 위한 광주·전남 대표은행의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr