비씨카드 "생활요금 자동이체하고 3만5천원 할인 받으세요"

6월말까지 아파트관리비, 가스, 전기, 4대보험 등 생활요금 할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 신축년 새해를 맞아 가스, 전기, 통신비 등 생활요금 자동납부 신청 할인 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 이벤트는 6월말까지 비씨 개인 신용·체크카드로 자동납부 신규 신청하는 고객에게 최초 1회 제공한다. ▲아파트관리비 1만원 ▲도시가스 5000원 ▲전기요금 5000원 ▲4대보험(건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험) 5000원 및 6개월 납부대행 수수료 ▲학부모부담금(스쿨뱅킹) 5000원 ▲KT통신비(유무선) 5000원 등 최대 3만5000원 청구 할인 해준다.

부분 신청에 따른 할인도 가능하다. 예를 들어 도시가스, 전기요금만 자동납부 신청하면 1만원 할인이 적용되며 모든 생활요금 신청 시 최대 3만5000원 할인 받을 수 있다.

자동납부 신청은 비씨카드 홈페이지, 페이북(애플리케이션), 고객센터, 국민건강보험공단(4대보험 해당) 고객센터 등을 통해 가능하다. 비씨카드 발급사 중 IBK기업은행, SC제일은행, 하나카드, DGB대구은행, BNK부산·경남은행, 비씨바로카드만 해당되므로 신청 전 비씨카드 홈페이지, 페이북 앱에서 세부 내용 확인은 필수다.

