도봉구, 창동주공18단지 정전 조기 신속대응

8일 오후 2시40분 경 정전사고 신고접수, 도봉구 관련부서 총력 대응... 보온팩과 아리수 신속 배부 및 취약계층 조사 통한 희망자 안전숙소 제공, 24시 이전으로 상황 안정화 총력

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 8일 오후 2시40분 발생한 창4동 주공18단지 아파트의 13개 동 910세대 대규모 정전사태 조기 마무리에 총력이다.

변전실 상부 노인정 미운영에 따른 난방배관 파손으로 인한 누수 정전으로 추정되는 이번 사태는 변압기가 물어 젖어 정상 가동이 단기간 내 어려운 상태다.

도봉구는 실시간으로 정전 동향을 파악하고 아파트 내 재난대응본부를 꾸려 현장대응했다.

먼저, 구청과 동 주민센터의 가용한 인력과 자원을 모두 동원, 보온팩 1만여 개, 아리수 2000여 개 등을 수송해 주민들에게 배부, 주민들이 동요하지 않도록 관리사무소와 공조, 실시간으로 현장 상황을 방송으로 알렸다.

이와 동시에 구는 기존 안심숙소에 더해 근처 숙박시설을 중심으로 안심숙소를 추가 마련하는 동시에 복지 전담 직원을 동원, 단지 내 단전으로 인한 동절기 취약계층, 독거노인, 수급가구를 파악, 가구별 안심숙소 희망자를 조사, 현재 구청 차량을 이용해 독거노인 25명, 수급자 20세대 등을 이송했다.

또 추가적 안심숙소 물량과 이용자들을 위한 조식 수요 등을 현장에서 계속해 파악, 실시간 확보, 단지 내 전기복구 및 난방 온수 재공급을 위한 작업을 진행했다.

구 관계자는 "안전에 필수적인 난방 및 온수 공급은 자정 안으로 가동토록 작업 중이라고 전했으며, 변압기가 물에 젖어 있어 당분간 가동이 어려운 상태이므로 대형 열풍기를 이용, 조속히 복구, 한전에서 각 동별로 임시 이동식 변압기를 설치해 전력을 제공했다"고 말했다.

또, 구는 현장 상황이 종료될 때까지 도봉구를 비롯한 유관기관 및 공무원들이 현장에서 주민들의 불안을 덜고, 생활민원을 도왔다.

이날 주민의 목소리를 듣기 위해 현장을 찾은 이동진 도봉구청장은 “정전으로 인한 한파 추가 안전사고가 일어나지 않도록 관계 공무원들과 신속히 대응하고 있으며, 현 상황은 최대한 빠르게 복구될 것”이라고 밝혔다.

