경상남도, 여성단체활동 지원 사업 공모 실시

지원 규모 1억2000만원, 단체별 1개 사업, 1000만원 이내 지원

여성 경제활동 촉진 및 코로나19 위기 극복 사업 우대 지원

11일부터 27일까지 우편 또는 방문 접수

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 여성 사회참여와 역량 강화를 위해 '2021년 여성단체활동 지원사업'을 공모한다고 9일 밝혔다.

사업 규모는 1억2000만원으로 단체별 1개 사업, 1000만원 이내 지원, 자격은 도내 소재 비영리민간단체로 등록된 28개 여성단체다.

지원 대상 사업은 ▲양성평등 참여확대 및 문화확산촉진 ▲여성인권보호 및 복지증진 ▲여성단체 교류, 여성단체 발전을 위한 활동 ▲여성 경제활동 촉진 및 일자리 창출 ▲코로나19 위기 극복 사업이다.

올해는 ‘여성 경제활동 촉진 및 코로나19 위기 극복 사업’ 신청 시 가점 혜택이 주어지며 사회적 거리두기 장기화로 인한 사회적 고립감, 고용불안, 돌봄 부담으로 대두된 사회적 문제를 극복하는 데 의미가 크다.

참여를 희망하는 단체는 11일부터 27일까지 도 여성정책과로 우편 또는 방문을 통해 신청하면 된다.

신청서 등 기타 자세한 사항은 경상남도 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

한미영 도 여성정책과장은 “도 단위 여성단체가 지역사회 리더로서 여성의 경제활동 촉진과 코로나19 위기 극복 등 다양한 사회참여 활동을 할 수 있도록 도비를 확대 지원할 계획이니, 여성단체의 많은 관심과 참여 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr