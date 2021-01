국민의힘 "윤미향 또 '위안부 팔이'…의원직 사퇴하라"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 8일 위안부 판결을 자축한 윤미향 더불어민주당 의원을 향해 "위안부 팔이 사업으로 돌아왔다"며 의원직 사퇴를 종용했다.

홍종기 국민의힘 부대변인은 9일 논평을 통해 "윤 의원이 본업인 '위안부 팔이' 사업으로 돌아왔다"며 이같이 밝혔다.

홍 부대변인은 "의원직을 사퇴하고 재판을 받아야 할 사람이 뻔뻔하게도 다시 자신의 범죄혐의로 피해 받은 사람들을 이용하는 것"이라며 "윤 의원을 비례대표로 공천하고 징계하지도 않는 민주당의 전적인 책임"이라고 지적했다.

그는 "모든 국민들이 이번 판결을 환영하더라도 윤 의원은 이에 대해 언급할 자격이 없는 사람"이라며 "정상적인 사람이라면 차마 자신의 범죄 피해자를 이용해 자신의 사업을 홍보하지 못한다"고 비판했다.

홍 부대변인은 "이런 윤 의원이 아직도 의원직을 유지한다는 것 자체가 이 나라의 수치"라며 "지금이라도 위안부 피해자 이용을 중단하고 스스로 의원직을 사퇴하라"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr