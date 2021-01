현대일렉트릭, 中자회사에 326억 규모 채무보증

[아시아경제 이정윤 기자] 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 650 등락률 +3.37% 거래량 2,499,071 전일가 19,300 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주[아시아초대석]"양산형 저압 전력기기, 미국 시작으로 세계시장 노크"현대일렉·한화에어로, 권리귀속 서류 안주고 납품사 기술만 요구…공정위 제재 close 은 자회사 중국 양중법인(Hyundai Heavy Industries (China) Electric Co., Ltd.)이 SC은행 차이나로부터 빌린 326억4000만원에 채무보증을 결정했다고 8일 공시했다.

자기자본 대비 4.7% 수준이며, 보증 기간은 오는 15일부터 2022년 1월 15일까지다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr