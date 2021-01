경동호, 뇌사 판정 후 장기기증…"착하고 속 깊었던 친구"

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 경동호가 뇌사 판정을 받고 세상을 떠났다.

지난 7일 가수 모세는 자신의 인스타그램에 "2004년 KBS MC서바이벌 우승자이자 제 절친이기도 한 경동호군이 오늘 뇌사 판정을 받았다"고 밝혔다.

모세는 "제게는 일이 잘 안 됐을 때도, 사랑에 실패했을 때도, 아버지가 돌아가셨을 때도 언제가 가장 가까운 곳에서 위로해주고 응원해주던 친구였다"고 했다.

이어 "너무나 점잖고 착하고 속이 깊었던 동호는 마지막 가는 길까지 장기기증이라는 멋진 일을 하고 있다"고 전했다.

모세는 경동호가 토요일 발인을 하는 짧은 장례를 치른다며 "동호를 아시는 분들께서는 동호 가는 길 외롭지 않게 명복 빌어주실 것 부탁드리며 현재 동호 어머님께서도 많이 아프셔서 동생 혼자 너무 힘든 상태이니 주변에 좀 널리 알려주시고 많은 도움 역시 부탁드린다"고 말했다.

경동호는 2004년 KBS2 'MBC 서바이벌'에서 대상을 수상하며 데뷔한 이후 다양한 프로그램에 출연했다.

