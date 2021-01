中企 47% "올해 경영 실적, 지난해보다 감소할 것"

중기硏, 2021년도 중소기업 전망 조사 결과 발표

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업 47%가 올해 경영실적이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 관통한 지난해보다 감소할 것으로 예상하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 10일 중소기업연구원(원장 이병헌)은 '2021년도 중소기업 경영 전망과 정책과제' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

보고서에 따르면 중소기업들은 2021년도 경영실적에 대해서 지난해 저조한 경영실적에 따른 기저효과에도 불구하고 매출액, 투자, 고용 모두 감소할 것으로 전망했다. 특히 중소기업의 46.9%가 올해 매출액이 전년 대비 감소할 것으로 예상해서 증가할 것이라는 응답(13.4%)에 비해 3배 이상 많았다. 이는 지난해 12월 4일부터 16일까지 종업원 5인 이상 중소기업 522개사를 대상으로 조사한 결과를 분석한 것이다.

코로나19에 따른 중소기업의 경제위기 회복 예상 시점은 지연되고 있는 것으로 조사됐다. 중소기업의 43.1%는 코로나19에 따른 경제위기가 올해 회복될 것으로 예상했다. 이는 지난해 5월 조사결과 대비 10.5%포인트 감소한 수치다. 지난해 하반기에 경제위기가 회복됐다는 응답은 없었다. 당분간 경제위기가 회복되지 않을 것이라는 응답은 33.0%로 높게 나타났다.

중소기업의 7.1%는 코로나19 이후 사업정리를 고민한 적이 있는 것으로 나타났다. 업력별로는 업력 7년 미만 창업기업(12.5%)이 7년 이상 일반기업(7.0%)에 비해 비중이 높았으며, 종업원 규모별로는 5∼9인(9.6%), 10∼49인(6.4%), 50인 이상(2.0%)의 순으로 높게 나타났다.

노민선 중소기업연구원 미래전략연구단장은 "올해 우리 경제는 K자형 성장에 따른 중소기업 간 양극화가 심화될 가능성이 있다"며, "중소기업 지원정책을 일반 중소기업과 혁신형 중소기업의 투 트랙으로 구분해서 추진할 필요가 있다"고 강조했다. 노 단장은 이어 "코로나19 위기 대응을 위해 중소기업 재정지원을 지속해야 한다"면서 중소기업의 생존력 제고를 위해 디지털화, 사업재편과 업태 전환, 인수합병 지원을 주요 정책과제로 제시했다.

