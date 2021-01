송종욱 광주은행장, 연임 최종 확정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 오는 3월 임기가 만료되는 송종욱 은행장의 연임을 결정했다고 8일 밝혔다.

JB금융지주 자회사CEO후보추천위원회는 지난 6일 차기 광주은행장 후보로 송종욱 現 은행장을 단독 추천했으며, 8일 광주은행 임원후보추천위원회의 심사를 통해 연임을 최종 확정했다.

송종욱 광주은행장은 오는 3월로 예정된 주주총회를 거쳐 공식 선임될 예정이며 임기는 2년이다.

2017년 9월, 최초 자행 출신 제13대 광주은행장으로 선임된 송종욱 은행장은 1년 6개월의 짧은 기간 동안 고객중심 현장경영을 추진, 조직을 빠르게 안정시키며 2019년 3월 한차례 임기를 연장했다.

이후, 탁월한 경영능력과 검증된 리더십을 바탕으로 매년 사상 최대의 당기순이익과 금융권 최고수준의 재무지표를 달성함과 동시에 ‘코로나19’ 위기 속 상생과 동행을 통한 지역경제 동반자로서의 역할에 충실하며 이익과 가치, 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

2019년 연간 당기순이익(별도기준) 1733억 원의 사상 최대실적을 시현한데 이어 2020년에는 3분기까지 당기순이익 1377억 원을 달성함과 동시에 ROA(총자산이익률)와 ROE(자기자본이익률)는 전 은행권에서 최고수준을 유지했고, 고정이하여신비율, 연체비율 등에서는 지방은행 최고수준의 안정성과 건전성을 기록하며 ‘코로나19’ 여파와 3저(저금리·저성장·저물가) 시대에서도 괄목할만한 경영성과를 거뒀다.

또 지난해 ▲한국산업의 브랜드파워 지방은행 부문 3년 연속 1위 수상 ▲상생카드 등 지역화폐 활성화 기여 ▲‘코로나19’ 지역 소상공인 지원 총력 ▲지역 금고 유치를 통한 지역 점유율 확대 등으로 지역민은 물론 직원들로부터 두터운 신임과 호평 속에 이번 연임에 성공하게 됐다.

특히 송종욱 광주은행장은 지역상생발전을 통한 ‘이익 이상의 가치 추구’라는 경영이념을 바탕으로 지역밀착경영에 힘을 쏟으며 광주형 일자리사업에 260억 원을 출자해 3대 주주로 참여하고, 지역사회 발전과 지역민을 위한 금융지원 및 사회공헌활동에 앞장서 왔다.

이로 인해 광주은행은 지자체 금고 유치전에서 광주광역시와 전남도 금고 수성과 광산구, 목포시, 순천시 금고 신규 유치 등 광주·전남 대표은행의 타이틀을 다양한 분야에 각인시켰다.

특히 광주은행은 ‘코로나19’ 여파로 힘든 시기를 보낸 지난 한 해 지역의 위기 극복을 위해 광주광역시와 전라남도에 마스크 각각 3만개와 긴급 구호 성금 각 4억 원, 3억 원을 전달했고, 목포·순천·여수·나주에도 각 1000만 원의 긴급 구호 성금을 전달했다.

‘코로나19’ 관련 금융지원에도 앞장섰다.

광주신용보증재단과 전남신용보증재단에 각각 10억 원, 기술보증기금에 5억 원을 출연해 지역 소상공인과의 상생경영을 실천했으며, 광주은행 자체 특별자금 지원도 실시해 여행업, 숙박업, 음식업 등을 영위중인 지역 중소기업 및 개인사업자를 대상으로 업체당 5억 원 한도로 총 4000억 원의 특별지원을 시행했다.

이로 인해 2020년 12월말 기준으로 광주은행이 ‘코로나19’ 피해 자영업자와 소상공인에 실시한 금융지원은 1만8339건, 8668억 원에 이르렀다.

이러한 지역밀착경영 외에 디지털금융 및 해외진출 사업에도 두각을 나타내고 있다.

2018년 차세대전산시스템 오픈을 시작으로 BPR, PPR, RPA, 모바일웹뱅킹, 로보어드바이저 등을 도입, 디지털 전환(Digital Transformation)을 전행적으로 추진 중이고, 지난해 4월에는 국내은행 최초로 베트남 증권사인 JB증권 베트남(JBSV)을 인수하며 해외진출의 교두보를 마련했다.

송종욱 광주은행장은 “중책을 맡겨주신 지역민과 고객님들께 감사드리며, 향후 경영계획에 대해 더욱 확고한 믿음을 가지고 100년 은행으로의 성장을 위해 열정을 다하겠다”며 “‘코로나19’ 팬데믹 영향에 의한 경기침체의 장기화와 핀테크 및 빅테크 기업의 금융산업 진출 등 치열한 경쟁환경이 예상되지만 변화와 혁신으로 무장해 내실있는 질적 성장을 이뤄냄으로써 지방은행 최고의 수익성과 건전성을 갖춘 리딩뱅크로 도약해 나가겠다”고 말했다.

이어 “지역의 중소기업·중서민에 대한 금융지원과 지역소외계층에 대한 사회공헌활동을 통해 지역과 상생하고 지역민과 동행하며 광주·전남 대표은행의 사회적 책임에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편, 송종욱 광주은행장은 1962년생으로 순천고와 전남대, 전남대 대학원을 졸업한 뒤 1991년 광주은행에 입행했으며, 금호동지점장과 서울지점장을 거쳐 수도권 영업부행장, 영업전략 총괄 부행장을 지냈다.

탁월한 영업성과와 경영능력을 인정받아 2017년 9월 자행 출신 최초로 제13대 광주은행장으로 선임됐다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr