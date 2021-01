[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 7일 민주평화통일자문회의 중랑구협의회(회장 장순열), 명진지엘에스(대표 안영숙)로부터 따뜻한 겨울나기 성품을 전달받았다고 밝혔다.

민주평화통일자문회의 중랑구협의회와 명진지엘에스는 손소독제&알콜솜 504세트(금 493만9000원 상당)를 구에 전달, 전달된 성품은 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 코로나19로 어려움을 겪는 이웃을 위해 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19 극복, 따뜻한 겨울나기 사업에 꾸준히 성금·품을 후원해주는 민주평화통일자문회의 중랑구협의회, 명진지엘에스에 감사드린다”며 “보내주신 성품은 중랑구의 코로나19 방역에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

