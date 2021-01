주한미군 관련 코로나19 확진자 538명… 한국군 넘어서

[아시아경제 장효원 기자] 주한미군 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 538명을 기록했다.

7일 주한미군 사령부에 따르면 지난달 22일부터 지난 6일 사이 인천국제공항이나 오산 공군기지를 통해 한국에 도착한 장병 21명과 가족 4명 등 25명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

19명은 입국 직후 진단검사에서 양성 판정을 받았고, 5명은 격리 기간 중 2차 검사에서, 나머지 1명은 격리 해제 전 의무 감사에서 각각 확진자로 분류됐다.

이들은 경기도 평택 미군기지인 캠프 험프리스와 오산 공군기지에 있는 코로나19 전용 격리 시설로 옮겨져 치료를 받고 있다.

주한미군은 앞서 서울 용산 미군기지에서 근무하는 미국인 군무원과 배우자, 자녀 등 일가족 3명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔다. 주한미군은 한국 방역 당국과 함께 역학조사를 벌이는 한편 이들이 최근 방문한 기지 안팎 시설에 대한 방역 작업을 진행하고 있다.

주한미군 관련 누적 확진자는 538명으로 이날 오전 10시 기준 509명인 한국군 내 전체 누적 확진자를 넘어섰다. 주한미군 관련 누적 확진자 가운데 상당수는 미국 등 해외에서 입국한 장병과 동반 가족 등이다.

한편 주한미군은 한국에 도착하는 모든 주한미군 관련자들도 오는 8일부터 출국 전 72시간 이내에 받은 유전자증폭 검사(PCR) 음성확인서를 지참해야 한다고 최근 미군 장병들에게 안내한 것으로 알려졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr