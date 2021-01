"코로나 폭발적 확산" 일본, 한 달 간 수도권 지역 '긴급사태' 선포

지난 4월 7일 선포 후 두 번째

오후 7시 이후 외출 자제 요청

음식점 등 대상으로 영업 시간 단축



초중고 휴교 하지 않기로

16~17일 대학 입시 일정도 원래대로

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 폭발적으로 확산 되면서 일본 정부가 수도권 지역에 긴급사태를 다시 선포했다. 발령 기간은 8일부터 다음 달 7일까지 한 달 간이다.

일본 정부는 7일 오후 스가 요시히데 총리를 주재로 한 코로나19 대책본부 회의를 열고 도쿄도, 가나가와·지바·사이타마현 등 수도권 1도·3현에 긴급사태를 발령하기로 결정했다.

도쿄 지역에는 이날 2500명에 육박하는 신규 확진자가 쏟아졌다. 전날 1591명에 이어 이틀 연속 최다 기록을 경신했다. 일본 전역으로도 전날 신규 확진자가 6000명 선을 넘어서고 누적 확진자가 26만명을 돌파하는 등 억제가 어려운 수준으로 치닫고 있다.

일본에서 '신형 인플루엔자 등 대책특별조치법'에 근거해 코로나19 관련 긴급사태가 선포된 것은 작년 1월 첫 확진자가 나온 이후 두 번째다. 아베 신조 전 총리 집권 때인 올 4월 7일 도쿄, 오사카 등 확진자가 많이 나오던 7개 광역지역에서 코로나19 관련 긴급사태를 처음 선포한 바 있다. 당시 전국으로 확대했다가 5월 25일 모두 해제했다.

긴급사태가 발령된 지역의 주민들은 광역단체장(지사)의 요청과 지시를 받는 형식으로 외출을 자제해야 한다. 또 음식점 등 각종 업소는 영업시간을 단축하게 된다.

일본 정부는 이번 긴급사태 선포에 맞춰 새롭게 정리한 '코로나19 기본적 대처 방침'을 통해 주민에게는 오후 8시 이후의 외출 자제를 요청하고, 기업 등에는 '출근자 70% 줄이기'를 목표로 재택근무 등 텔레워크와 순환근무를 추진할 것을 주문했다. 음식점 등을 대상으로는 영업시간을 오후 8시(주류제공은 오후 7시)까지 단축하도록 했다. 이에 응하는 업소는 하루 최대 6만엔의 보상금(협력금)을 받게 된다.

그러나 광범위한 업종에 휴업 등을 요청했던 1차 긴급사태 발령 때와 달리 이번에는 음식점을 통한 감염 확산 방지에 초점을 맞추어 초·중·고교 휴교는 요구하지 않기로 했다.

오는 16~17일 치러지는 대학 입시 공통 시험 등 일련의 대학 입시 일정도 원래대로 소화하기로 했다.

스포츠 경기 등 대규모 이벤트에 대해선 취소나 연기를 요청하지 않고, 감염 예방 대책을 철저히 마련하는 것을 전제로 참석 인원을 수용 능력의 50%나 5천 명 이하로 낮추는 선에서 관리하기로 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr